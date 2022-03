In Limburg kozen zondag 375 motorrijders voor een gratis instructieles zodat ze deze zomer weer veilig de baan op kunnen. — © Mark Dreesen

Maasmechelen/Hasselt/Alken/Borgloon/Pelt

Zondag konden motorrijders op vijf locaties in Limburg terecht voor een opfrissingscursus om behendig met de motor over straat te rijden. Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) organiseerde samen met de Vlaamse Stichting Verkeerskunde en tal van andere partners ‘Vaardigheden opfrissen, goed idee’. Zo’n 375 motorrijders in Limburg gaven gehoor aan de gratis instructie.