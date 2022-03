Met zijn monoloog en boek Adem schreef Filiep Bataillie uit Lichtaart een beklijvend verhaal over zijn gevecht met het coronavirus. Hij kreeg er niet alleen mee te maken als hoofdarts in het AZ Herentals, ook hij belandde door de ziekte op intensieve zorgen.“Daarvoor jogde ik makkelijk vanuit mijn woonplaats naar de Hoge Mouw in Kasterlee. Nu kunnen mijn longen dat niet meer.”