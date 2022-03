Oekraïense rockband wil virtueel optreden op Brits concert: “We zullen onder de bommen spelen”

De Oekraïense band Antytila vult naar eigen zeggen stadions in vredestijd, maar de oorlog in het Oost-Europees land gooide de levens van de muzikanten volledig om. Ze legden hun instrumenten neer om de wapens op te nemen tegen de Russische bezetter. Maar de leden van de populaire rockband hadden graag - via livestream - opgetreden op het Britse benefietconcert voor Oekraïne in Birmingham op 29 maart. “We zullen onder de bommen spelen in Kiev”, zei zanger Taras Topoly in een oproep aan de Britse popartiest Ed Sheeran. “We staan klaar.” Maar de band krijgt geen toelating van de organisatoren van het benefietconcert omdat ze meevechten in de oorlog. “We moeten koste wat het kost banden met militairen en het leger vermijden”, klinkt het verontschuldigend.