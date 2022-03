Voor Poetin-gezinde Russen is ze een heldin, voor Oekraïense soldaten een moordenares. Die laatsten beweren nu ‘Bagira’ krijgsgevangen te hebben genomen. Een vrouw met een palmares is Bagira alleszins. Van handbalster in Servië over non in een klooster tot sluipschutter die in Oekraïne al tientallen slachtoffers gemaakt zou hebben. Is de duivelse oud-non eindelijk uitgeschakeld?