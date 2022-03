Wielericoon Tony Martin veilt olympische medaille voor oorlogsslachtoffers

Viermalig wereldkampioen tijdrijden Tony Martin veilt zijn enige olympische medaille voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. De 36-jarige Duitser wil met zijn zilveren medaille van de individuele tijdrit op de Spelen van Londen 2012 graag 20.000 euro ophalen. Dat verklaart hij in Bild am Sonntag.