Misschien nog schandaliger dan de afgang op het veld: Italiaanse internationals toveren kleedkamer om tot meststal na WK-drama

Geen Italië op het WK voetbal komende winter. De Azzurri verloren voor eigen publiek met 0-1 van Noord-Macedonië en werden zo roemloos uitgeschakeld in de play-offs, voor de tweede keer op rij. En dat zorgde blijkbaar voor de nodige frustraties.

De Italianen schoten meer dan dertig keer op doel in Palermo, zonder resultaat. Het was uiteindelijk oude bekende Aleksandar Trajkovski die Noord-Macedonië naar een ultieme clash met Portugal knalde op het veld van zijn ex-club, waar hij overigens wel vaker op die manier had gescoord.

De Europese kampioenen dropen af in het Stadio Renzo Barbera, maar veel respect toonden ze niet voor de kleedkamer van de Italiaanse traditieclub die zich opnieuw een weg richting Serie A wil banen na het faillissement. De Italiaanse sterren maakten er namelijk een regelrechte puinhoop van, waarover nu al schande wordt gesproken.