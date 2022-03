Infoschermen in treinstations verstoord door informaticaprobleem

De informatieborden in de Belgische treinstations geven zondagmorgen geen correcte inlichten over het spoorverkeer weer. Dat meldt spoormaatschappij NMBS. In de grote treinstations zijn infostands opgezet om de reizigers te informeren.

Het probleem stelt zich in heel België. NMBS zegt dat de oorzaak ligt bij een informaticaprobleem. Er is geen link met de overgang naar het zomeruur.

“Het probleem doet zich al voor sinds de eerste treinen zondag”, zegt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman. “Ook de informatie die door een computerstem werd omgeroepen in de stations was niet correct. We zijn daarom zelf beginnen omroepen.”

Het is niet duidelijk wanneer het euvel zal worden opgelost. “We proberen het zo snel mogelijk te verhelpen”, deelt Temmerman wel mee.

Reizigers kunnen voor correctie informatie terecht op de app van de NMBS. In de grote stations zijn ook infostands opgezet om de reizigers te helpen. Dat is onder meer het geval in de stations Gent Sint-Pieters, Leuven, Antwerpen-Berchem, Brussel-Noord en Brussel-Zuid, Charleroi-Zuid, Doornik en Namen.