LIVE. Wout van Aert start als topfavoriet aan wielerklassieker Gent-Wevelgem

Het Vlaamse wielervoorjaar bereikt stilaan zijn hoogtepunt. Na de E3 Saxo Bank Classic van vrijdag staat vandaag met Gent-Wevelgem de volgende klassieker op het menu. Wout van Aert is wederom de grote favoriet om zichzelf op te volgen. Bij de dames behoort Lotte Kopecky tot het kransje topfavorieten. Staat in Gent-Wevelgem zowel bij de mannen als de vrouwen de Belgische kampioen straks te blinken op het hoogste schavotje of kan een concurrent roet in het eten gooien? Volg de koers hier live.