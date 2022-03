Hoe herken je drugslabo in jouw straat?

Deskundigen leren u ook welke signalen kunnen wijzen op drugsproductie en ze vertellen hoe u dan best reageert. Het parket Limburg en de politie kan de hulp van burgers gebruiken in de strijd tegen de drugsdumpingen en drugslabo’s. Criminelen zoeken voor een illegale praktijken vaak de grensstreek op. Tijdens de studieavond in CC Palethe in Pelt vertelt Natalie Meert, forensisch deskundige drugs, over de gevaren van gedumpt drugsafval en over drugslabo’s. Twee rechercheurs van de Federale Gerechtelijke Politie Limburg leren u drugs ruiken en herkennen. Ze brengen een geurtafel mee om het zelf waar te nemen.

Studieavond Smell-IT dinsdag 29 maart om 20 uur in CC Palethe in Pelt.