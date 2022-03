Beringen/Hasselt

De 16-jarige Yevhenij Ivanenko, die helemaal op zijn eentje gevlucht is vanuit Kiev naar Paal, heeft een nieuwe thuis. De Hasseltse familie Van Eckeren vangt hem op. Zaterdag is het gastgezin de jongen gaan ophalen in Paal en werd er afscheid genomen van de Beringse Svitlana, de dame die Yevhenij had opgevangen nadat hij per toeval daar belandde. “We gaan goed voor hem zorgen.”