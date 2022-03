Hoofd van Myanmarese junta belooft tegenstanders te “vernietigen”

De leider van de Myanmarese junta heeft zondag beloofd om de tegenstanders van het regime “te vernietigen”. Min Aung Hlaing verklaarde dit in een toespraak ter gelegenheid van de “Dag van de Strijdkrachten”.

De junta “zal niet langer onderhandelen” met de groepen die het militaire regime proberen omver te werpen, maar zal hen “volledig vernietigen”, zo deelde Min Aung Hlaing mee aan meer dan 8.000 soldaten in de hoofdstad Naypyidaw.

Tijdens een militaire parade pronkte het Myanmerese leger ook met zijn militaire capaciteiten. Tanks rolden over de grote verkeerswegen, gevolgd door vrachtwagens die raketten en artillerie vervoerden. Er werden ook straaljagers ingezet.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat het militaire defilé ook zou worden bijgewoond door de Russische viceminister van Defensie. Rusland is een belangrijke wapenleverancier en traditionele bondgenoot van de Myanmarese generaals. De Russische vertegenwoordiger moest uiteindelijk afzeggen vanwege “zaken in zijn land”, meldt juntawoordvoerder Zaw Min Tun.

Het Myanmarese leger heeft op 1 februari 2021 de macht gegrepen en de democratisch verkozen regering van Aung San Suu Kyi opzijgeschoven. Sindsdien onderdrukt de junta protesten van tegenstanders met harde hand. Volgens de ngo Assistance Association for Political Prisoners werden meer 1.700 burgers gedood en bijna 13.000 mensen gearresteerd. Volgens de VN gaat het om “waarschijnlijke oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid”.