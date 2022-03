Robert Milkins stunt en wint op z’n 46ste allereerste groot snookertoernooi: “Waar dit ineens vandaan komt, weet ik niet”

Milkins (WS-43) nam de beste start met een 71 break in de openingsframe. ‘The Milkman’ won met onder meer een 62 break de volgende twee frames. Voor de pauze kon Wilson (WS-5) met een 65 break milderen tot twee frames. Na de spelhervatting kreeg Milkins een open kans om het af te maken, maar hij faalde. Wilson pakte de frame en leek in de volgende frame gelijk te stellen, maar ook hij liet het afweten. Milkins, die andermaal een kans kreeg, kon uiteindelijk toch de frame winnen voor zijn eerste rankingtitel.

“Ik kan het nog steeds niet geloven”, verklaarde een emotionele Milkins. “Waar dit ineens vandaan komt weet ik niet. Jaren aan een stuk sta je te trainen en nu lukt het. In 2019 stond ik hier al eens in de kwartfinale, maar toen lukte het niet. Ik had tot nu toe een slecht seizoen achter de rug. Ik denk dat is slechts 12.000 pond achter mijn naam heb staan, maar nu komt er 50.000 pond bij, waarmee ik zeker ben van mijn tourkaart voor het volgende seizoen.”

Voor Wilson kwam de nederlaag ongelegen. De 30-jarige, die dit seizoen nog geen enkel toernooi won, grijpt net naast een ticket voor het Tour Championship, dat maandag van start gaat in het Welshe Llandudno. Daarin neemt Luca Brecel het donderdag op tegen Judd Trump.