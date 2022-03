Antwerpse Chayenne van Aarle verkozen tot nieuwe Miss België

Chayenne van Aarle mag zich het komende jaar de mooiste vrouw van België noemen. Zaterdagavond won ze namelijk de Miss België 2022 verkiezing. De Antwerpse werkt als stewardess voor Air Belgium. Tijdens de missverkiezing legde de nieuwe Miss België uit dat haar vader in zijn jonge jaren weinig had en een eigen caravan gemaakt had in Nederland om te kunnen overleven. “Hij heeft het zo ver geschopt dankzij een goede mindset en hard werken. We hadden geen geld, rijkdom of macht maar ons hart is groter en dat is de essentie van het leven ook. Ik ben een doodnormaal meisje”, vertelde ze. Als Miss België wil ze zich inzetten voor kinderen die het minder goed hebben en voor mishandelde dieren. Chayenne won naast de titel van Miss België ook de prijs van Miss Talent voor haar zangkunsten.

De winnares is de opvolgster van Kedist Deltour (24), de West-Vlaamse met Ethiopische roots die vorig jaar werd verkozen tot mooiste meisje van het land. Tijdens de finale blikte ze terug op haar missjaar. Ze noemde de hereniging met haar biologische vader het hoogtepunt. Dankzij de organisatie van Miss België kon ze naar Ethiopië vliegen, om daar de man terug te zien die haar vijftien jaar geleden naar een weeshuis had gebracht.

Kedist Deltour. — © if

Miss Talent

Er werden ook vijf eredames verkozen. Op de vijfde plaats staat de achttienjarige Sofia El Banouti, op plaats vier Chiara Catanzaro en op plaats drie Penelope Vandoorn (18) uit Waterloo. De tweede eredame is Silvana Spyros (25) uit Maasmechelen. De eerste eredame is Elle Leclercq (24) uit Lokeren.

De nieuwe miss en eerste en tweede eredame — © if

De verkiezingsavond in Plopsaland in De Panne was begonnen met 30 kandidates. Na een eerste schifting waren 22 van hen overgebleven. Zes meisjes die in de voorbereiding uitblonken met een bepaalde kwaliteit, stootten rechtstreeks door.

Chayenne van Aarle (22) uit Antwerpen was Miss Talent.

Chayenne. — © if

Sofia El Banouti (18) uit Manage was Miss Beach.

Sofia. — © if

Shania Verbeurgt (19) uit Brakel was Miss Social Media.

Shania. — © if

Thira Moelants (22) uit Kessel-Lo was Miss Sport.

Thira. — © if

Chiara Catanzaro (19) uit Antwerpen was Miss Goede Doel.

Chiara. — © if

Penelope Vandooren (18) uit Waterloo was Miss Catwalk.