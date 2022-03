Rutger Wouters pakt in Beerzel derde zege van het seizoen

Rutger Wouters zit weer in zijn winnersdrive. Na winst tijdens het openingsweekend van dit seizoen in Villers en vorige zondag in Budingen behaalde de Beringenaar in Beerzel al zijn derde zege in dit toch nog prille wielerseizoen. Wouters maakte deel uit van een kopgroep van zeven waarvan ook nog de Limburgers Scherpenbergh, Porco en Segers (weliswaar uitgeweken naar de provincie Antwerpen) deel uit maakten. Er stonden in Beerzel 145 elite z/c en beloften aan de start. (fv)