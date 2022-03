Maaseik start succesvol aan Final Four met vlotte zege tegen Aalst

Het was in de beginfase nog wat zoeken voor Maaseik. Aalst pakte 0-3 en 11-14. Cirovic en Martinez hielden hun team in het spoor. Toen Cox overnam, en Aalst enkele foutjes maakte, ging de thuisploeg er echter op en erover. De captain kwam ook nog met een knappe ace op de proppen en Cirovic maakte het even later af met een killblock: 1-0. Ondanks een goede Van De Velde nam Greenyard ook in set twee al snel het voortouw. Cirovic, Martinez en Cox scoorden vlotjes: 19-14. Aalst liet het kopje bij momenten dan ook hangen. Enkel als Greenyard de teugels wat liet vieren, kwamen de bezoekers wat dichterbij.

Wakker geschud

Thuiscoach Bertini schudde zijn manschappen echter tijdig weer wakker. Cox en Cirovic duwden door naar 24-20. Aalst miste on serve en de verdiende 2-0 stond op het bord. Set drie werd een maat voor niets. De bezoekende veer was duidelijk gebroken. Bonatto deed er voor Maaseik nog enkele killblocks bij en al heel snel lag de wedstrijd in een definitieve plooi. Martinez en Reggers vonden het uiteindelijk welletjes en verlosten Aalst uit hun lijden. Over 20-11 ging het naar 25-15 en 3-0. Maaseik startte zo foutloos aan de Final Four en moest eigenlijk nooit naar zesde versnelling schakelen. In de Challenge Final Four, de Play-Off 2 in het volleybal, speelt Tectum Achel zondagmiddag (14u) in Waremme.