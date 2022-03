OVERZICHT BENE-League. Visé blijft aan de leiding, Overpelt lijdt nederlaag tegen Sint-Truiden

Op de tweede speeldag van de play-offs bij de vrouwen won Visé met het kleinst mogelijke verschil van Hasselt en blijft ongeslagen aan de leiding. Sint-Truiden boekte tegen Overpelt de eerste zege in de nacompetitie en blijft op één punt van de leider hangen. Hasselt moet de derde plaats aan Uilenspiegel, dat Eupen versloeg, laten. ( ik)

DHC Overpelt 16 - Sint-Truiden 36

Na de verrassende nederlaag in Eupen had Sint-Truiden wat recht te zetten. DHC Overpelt werd meteen met de rug tegen de muur gezet en zat al na een kwartier bij 2-9 in een verloren positie. De bezoekers bleven druk zetten en zorgden voor een maximaal verschil van elf doelpunten. In het slot van de eerste helft kon de thuisploeg milderen en de schade beperken tot 7-15. In de tweede helft dreef Sint-Truiden de voorsprong systematisch op.

DHC OVERPELT: Hermans 1, Theuwissen 1, Cuyvers 4, Steyvers 2, E. Noten 4, Kuppens 1, Driesen 1, Peeters 2. SINT-TRUIDEN: Remels 1, Ghijsens 3, L. Putzeys 6, Macours 4, Janssen 5, Liesenborghs 2, Lamotte 8, Haegemans 7.

Visé 27 - Hasselt 26

Geen Edel Robyns (geblesseerd) in de kern bij Hasselt. Toch was het initia dat de touwtjes in handen nam en bijna de ganse eerste helft leidde. Visé nam het even over, 9-8 en 10-9, maar het waren de bezoeksters die de rust haalden met een 11-12-voorsprong. Nusser zorgde er met zes doelpunten na de rust voor dat Hasselt aanklampte tot 25-25. Houben en Clermont deden in de slotfase de balans in het voordeel van de thuisploeg kantelen.