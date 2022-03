Nederlander Salar wint tweede seizoen van Big Brother, Belg wordt derde

Salar Abassi Abraasi

Salar Abassi Abraasi komt uit Alblasserdam en heeft Iraanse roots. Zijn ouders kwamen daar vandaan, voor ze in het Nederlandse Zaandam neerstreken. Hij haalde het van Grace Rodrigues uit Breda. “Ik was in het begin een heel tactische speler (wat niet door iedereen werd geapprecieerd), maar gaandeweg werd ik weer mezelf. Dat heeft geloond”, aldus de winnaar.

Nadat de Gentse Nouchine woensdag de laatste afvaller werd, ging de finale tussen Vlaming Kristof en Nederlanders Grace en Salar. Dat Grace in de finale belandde konden vele fans niet begrijpen. Ze waren ervan overtuigd dat zij enkele dagen geleden had moeten vertrekken. Nouchine was vele malen populairder dan Grace. Volgens een aantal kijkers op Twitter zou Brazilie ‘ingeschakeld zijn’ om Grace een ronde verder te krijgen. In dat land liggen de roots van Grace.

Kleine kans om te winnen

Hoewel Kristof Timmermans uit Stabroek rechtstreeks in de finale kwam door een gouden sleutel te bemachtigen, waren zijn winstkansen altijd behoorlijk klein. Het was dan ook geen verrassing dat hij in de finale derde werd. “Ik moest het opnemen tegen twee sterke kandidaten. Ze hebben een sterke achterban op de sociale media, ik had dat minder en dat deed me de das om”, vertelde hij.

De Stabroekenaar, die in zijn vrije tijd schlagerzanger is, was begin januari zelfs meteen genomineerd om weer te vertrekken. Op het thuisfront, dat vanuit Antwerpen zaterdag naar Amsterdam reed, geloofde niemand erin dat hij de hoofdprijs zou wegkapen.