LVL wervelt naar tweede titelfinale op rij dankzij 2-0 voorsprong tegen Asterix Avo

In de terugmatch van de halve finales nam Ladies Volley Limburg zonet een beslissende 2-0-voorsprong tegen Asterix Avo. LVL is daardoor zeker van een finaleplaats en mag dus tegen Gent of Oudegem naar een best-of-three strijden om de landstitel.

Dankzij de 1-3-overwinning in de heenwedstrijd moest LVL in de Eburons Dome slechts twee sets winnen om zich van een finaleplaats te verzekeren. En daar wilde Genk niet te lang mee wachten, al is dat tegen de regerende landskampioen nooit een sinecure. Met een cocktail van aanvallen, aces en killblocks stuwde youngster Laura Meynckens LVL naar een schijnbaar geruststellende 19-14-voorsprong. Maar een opslagreeks van de ingekomen Van Elsen bracht Asterix erop en erover: 20-21. Twee missers van Nova Marring, vorig seizoen nog in Limburgse dienst, hielpen LVL uiteindelijk toch aan die begeerde eerste setwinst.

en receptioneel en verdedigend ijzersterk LVL gaf ook in de tweede beurt geen krimp. Gilson, Overwater en Marring maakten tegen hun ex-ploeg weinig tot niets klaar. Onder impuls van een andermaal geweldige Dagmar Boom knalde de thuisploeg als een speer naar een veilige 19-11-voorsprong. Asterix remonteerde niet meer en moest berusten in de Limburgse dominantie. Kapitein Sofie Hawinkel had de eer om de setbal te verzilveren en het feest op de tribunes te doen losbarsten. (rkb )