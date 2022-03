“Eerst lage wolkenvelden, later meestal zonnig”

Zondag zal er op vele plaatsen in Limburg eerst lage bewolking of regionaal ook mist voorkomen. Vanuit het zuiden zal er in de loop van de voormiddag aan deze vochtlaag worden geknabbeld.

Namiddag blijft het in de meeste streken meestal zonnig met af en toe wat meer wolken. Hoe meer naar het noorden hoe groter de kans dat de lage bewolking tot na het middaguur aanwezig blijft.

De temperatuur loopt op naar maxima tussen 13 en 17°C, afhankelijk van het moment waarop de zon erdoor komt.

De wind komt uit het noordoosten en is zwak tot vrij matig van kracht.

In de nacht naar maandag kan er in sommige gebieden mogelijk opnieuw mist of lage bewolking opdagen. Op de meeste plaatsen in Limburg blijft het echter helder.

