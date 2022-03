Houthi-rebellen in Jemen kondigen staakt-het-vuren van 3 dagen aan

De Houthi-rebellen zullen gedurende “drie dagen” ophouden met hun offensief in Jemen en tegen Saoedi-Arabië. Dat heeft een woordvoerder van de rebellen zaterdag aangekondigd.

De Houthi-rebellen voerden vrijdag een reeks aanvallen uit tegen Saoedi-Arabië. De Saoedische stad Djedda werd beschoten en daarbij werd onder meer een complex van staatsoliemaatschappij Aramco getroffen.

De door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie in Jemen voerde zaterdag als vergelding luchtaanvallen uit op de Jemenitische havenstad Hodeidah, die in handen is van Houthi-rebellen.

Volgens de zegsman van de rebellen zou het staakt-het-vuren een “definitief en permanent engagement” kunnen worden als Saoedi-Arabië de “blokkade” van Jemen opheft, stopt met luchtaanvallen en zijn “buitenlandse troepen” op Jemenitische bodem terugtrekt.

De Houthi-rebellen strijden al jarenlang met hulp van Iran tegen de Jemenitische regering, die gesteund wordt door onder meer Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten.