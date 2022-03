Roberto Martinez: “Met onze basisploeg hadden we hier niks bijgeleerd”

Roberto Martinez heeft uit de wedstrijd in Dublin lessen getrokken voor zijn WK-selectie, zo vertelde hij zaterdag. “Als we met onze normale basisploeg gestart waren, hadden we niks bijgeleerd, nu wel”, aldus de bondscoach.

De Rode Duivels voetbalden de Ieren in het eerste halfuur zoek, maar toonden weinig drang naar voor. Dat kwam hen zuur te staan. “We gaven de thuisploeg het momentum om weer in de match te komen, ook omdat het publiek zich achter het team zette. Onze ervaren spelers hebben dit al vaker meegemaakt, voor de ploeg van vandaag was het een les. Daarom hebben we deze match ook gepland. Als we puur naar het resultaat hadden gekeken, dan had ik ook de spelers met meer dan 50 caps opgeroepen en zouden we niks geleerd hebben, nu wel. Dat was ook het plan. Als je een groot toernooi wil winnen, moet je 20 spelers en drie keepers op topniveau hebben.”

Mangala indrukwekkend

Toch toonde Martinez zich tevreden over de algemene prestatie. “Omdat we goed startten en ook de tweede helft goed waren aangevat. Ik zag jongens de leiding nemen, we speelden sterk als team en maakten een mooi goal in het begin. Maar natuurlijk is er ook ontgoocheling omdat we een voorsprong twee keer uit handen gaven. Mangala verloor het kopduel bij de 2-2? Hij moest dat duel staand aangaan, dus hem valt niks te verwijten, we verdedigden de box op dat moment niet goed als ploeg. Mangala was indrukwekkend op training, hij is titularis in de Bundesliga, dat moeten we koesteren.”

Betrouwbare Vanaken

Hans Vanaken scoorde weer. Maar Martinez was nog meer opgetogen over zijn spel. “Omdat hij zo betrouwbaar is als voetballer, je kan altijd met de bal bij hem terecht. Hans is enorm gegroeid bij de nationale ploeg en toont dat ook. Je kan altijd op hem rekenen.” (krli)