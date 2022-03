Hans Vanaken: “Scoren is leuk, maar als je niet wint, voelt dat anders”

Hans Vanaken zorgde na rust voor de 1-2 voorsprong. “En dat is fijn, scoren voor de Rode Duivels”, lachte de Lommelaar. “Maar ik had liever gewonnen natuurlijk.”

LEES OOK. Drie conclusies van onze chef sport na het gelijkspel tegen Ierland: “Vanaken steeds belangrijker als Rode Duivel”

Geen zege dus in Dublin voor het experimentele elftal Rode Duivels. “Met de normale groep was het waarschijnlijk een heel andere wedstrijd geworden”, vervolgde Vanaken. “Maar dat is ook logisch, zij zijn al jaren op mekaar ingespeeld. De ploeg van vandaag speelde voor het eerst samen, dus was het bij momenten zoeken. Maar in de eerste helft lukte dat eigenlijk goed, toen vonden we de ruimtes, na rust niet meer. Dat moeten we dus toch analyseren tegen dinsdag.”

Vanaken zorgde in de tweede helft wel nog voor de 1-2. Zijn vierde doelpunt in het shirt van de Rode Duivels. “Arthur (Theate, nvdr.) en ik stonden helemaal vrij bij die hoekschop”, wist Vanaken. “Ik moest er uiteindelijk gewoon mijn hoofd tegen zetten. Natuurlijk is het leuk en belangrijk om beslissend te zijn, maar als je niet wint, voelt dat toch anders.” (krli)

ONZE PUNTEN. Sterke Hans Vanaken is de sleutelfiguur, Simon Mignolet valt niets te verwijten