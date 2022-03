Sergio Perez verovert eerste F1-polepositie in Saoedi-Arabië, zware crash Mick Schumacher

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Na drie keer de snelste tijd in de oefensessies ging Charles Leclerc als grote favoriet voor de polepositie de kwalificatie in. In Q1 is het echter vooral een kwestie van te proberen doorstoten naar Q2 en dat op het verraderlijke stratencircuit zonder schade. Op dat vlak liep het meteen mis voor Nicholas Latifi die een rode vlag veroorzaakte door een een stevige crash.

Na enkele minuten werd Q1 hervat maar Yuki Tsunoda kreeg af te rekenen met technische problemen op zijn AlphaTauri F1-bolide. Het ging over een probleem met de brandstof, een verhaal dat we herkennen van bij zusterteam Red Bull tijdens de eerste race in Bahrein.

De grote verrassing kregen we echter aan het einde van Q1 want niemand minder dan Lewis Hamilton werd met een zestiende tijd uitgeschakeld, een verrassing van formaat die ook bij de toeschouwers de monden op doen vallen. Des te opmerkelijker was de uitschakeling omdat teamgenoot George Russell de vierde tijd wist te rijden.

In Q2 was Ferrari meteen opnieuw erg sterk, ook beide Red Bull waren bovenaan terug te vinden.

Met nog zo‘n vijf minuten op de klok maakte Mick Schumacher tegen zeer hoge snelheid een bijzonder zware crash. Schumacher ging iets te breed over de kerbstones en verloor daardoor de controle over zijn F1-bolide en crashte tegen zeer hoge snelheid in de muur.

Het Haas F1 team liet enkele minuten na de crash weten dat Mick Schumacher bij bewustzijn was en naar het medisch centrum op het circuit werd overgebracht. Ondertussen kregen we beelden te zien van Schumacher zijn Haas F1-bolide, of althans wat daar van restte. De F1-bolide was duidelijk in twee gebroken door de erg zware impact.

Na een onderbreking van zo‘n uur werd de kwalificatie hervat. Ondertussen kregen we wel te horen dat Mick Schumacher uit voorzorg naar het ziekenhuis werd overgebracht maar dat hij geen ernstige verwondingen had.

Tijdens de eerste run in Q3, wanneer de strijd om de polepositie echt losbarst, was het Charles Leclerc die als eerste van de toppers een besttijd liet noteren. Teamgenoot Carlos Sainz verbeterde echter de tijd van Leclerc en claimde zo een voorlopige polepositie.

Sergio Perez was goed voor de derde tijd terwijl Max Verstappen slechts een teleurstellende achtste tijd reed. Afwachten wat de Nederlander kon doen tijdens zijn tweede poging.

Tijdens de ultieme tweede poging verbeterde Charles Leclerc de tijd van Carlos Sainz. Sainz zelf kon zijn rondetijd niet verbeteren maar vervolgens kwamen beide Red Bulls nog aan de beurt. Sergio Perez ging nog een haar sneller dan Leclerc en de Mexicaan veroverde zijn allereerste polepositie in de Formule 1.

Max Verstappen verbeterde eveneens zijn tijd maar moest genoegen nemen met de vierde tijd. George Russell plaatste zijn Mercedes op de zesde plaats, achter Esteban Ocon.

Perez dus op pole morgen met naast hem Charles Leclerc op de eerste startrij. Met Carlos Sainz en Max Verstappen op de derde en vierde plaats belooft de race een intense strijd tussen Red Bull en Ferrari te worden.

01 Sergio Perez Red Bull 1:29.705 1:28.924 1:28.200

02 Charles Leclerc Ferrari 1:29.039 1:28.780 1:28.225

03 Carlos Sainz Ferrari 1:28.855 1:28.686 1:28.402

04 Max Verstappen Red Bull 1:28.928 1:28.945 1:28.461

05 Esteban Ocon Alpine 1:30.093 1:29.584 1:29.068

06 George Russell Mercedes 1:29.680 1:29.618 1:29.104

07 Fernando Alonso Alpine 1:29.978 1:29.295 1:29.147

08 Valtteri Bottas Alfa Romeo 1:29.683 1:29.404 1:29.183

09 Pierre Gasly AlphaTauri 1:29.891 1:29.418 1:29.254

10 Kevin Magnussen Haas 1:29.831 1:29.546 1:29.588

11 Lando Norris McLaren 1:29.957 1:29.651

12 Daniel Ricciardo McLaren 1:30.009 1:29.773

13 Guanyu Zhou Alfa Romeo 1:29.978 1:30.819

14 Mick Schumacher Haas 1:30.167 1:29.920

15 Lance Stroll Aston Martin 1:30.256 1:31.009

16 Lewis Hamilton Mercedes 1:30.343

17 Alex Albon Williams 1:30.492

18 Nico Hülkenberg Aston Martin 1:30.543

19 Nicholas Latifi Williams 1:31.817

20 Yuki Tsunoda AlphaTauri —