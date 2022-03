Netflix-musical over prinses Diana is ‘slechtste film van het jaar’

De Netflix-film Diana the musical is de grote “winnaar” geworden bij de uitreiking van de Razzie Awards. En dat is niet bepaald een compliment.

Traditiegetrouw worden aan de vooravond van de Oscars de prijzen uitgereikt voor de slechtste filmprestaties van het afgelopen jaar. Diana the musical, over het leven van de Britse prinses Diana, werd bekroond tot slechtste film van 2021.

Bovendien won het nog vier andere prijzen, waaronder die voor slechtste actrice. Die prijs was voor hoofdrolspeelster Jeanna de Waal. Ook bij de uitreiking van slechtste regie, slechtste scenario en slechtste vrouwelijke bijrol ging het beeldje naar Diana the musical.

Een andere film die vaak werd afgeroepen, was Space jam: a new legacy. Basketbalspeler LeBron James was de slechtste acteur. Jared Leto kreeg de Razzie voor slechtste acteur in een bijrol in House of Gucci. (tove)