Belgische darters gooien geen hoge ogen, Gerwyn Price wint zevende toernooi Players Championship

Het zevende toernooi in het Players Championship, zaterdag in het Duitse Niedrenhausen, is voor de Belgische darters geen hoogvlieger geworden. Alleen Kim Huybrechts (PDC-36) kon zich voor de derde ronde plaatsen.

Huybrechts had in zijn eerste wedstrijd genoeg aan een gemiddelde van 88,47 om de Tsjech Roman Benecky met 6-4 te verslaan. In de tweede ronde deed hij het met een gemiddelde van 101,79 en een 6-3 zege tegen de Canadees Matt Campbell (PDC-119) wel goed, maar vervolgens moest hij in een matige wedstrijd met 6-4 het onderspit delven voor de Nederlander Ron Meulenkamp (PDC-52).

Dimitri Van den Bergh (PDC-8) moest al in de eerste ronde afhaken na 6-3 verlies tegen de Engelsman Scott Williams (PDC-90). Ook Mario Vandenbogaerde geraakte niet voorbij de eerste ronde, hij verloor met 6-2 van de Nederlander Michael van Gerwen (PDC-4). Die zette een ronde later Brian Raman (PDC-100) met 6-3 opzij. Geert De Vos (PDC-84) en Mike De Decker (PDC-64) gingen er ook in de tweede ronde uit. De Vos verloor met 6-4 van de Oostenrijker Mensur Suljovic (PDC-27), De Decker met 6-3 van Tedd Evets (PDC-131).

De overwinning was voor de Welshman Gerwyn Price (PDC-2), die in de finale de Let Razma Madars (PDC-47) met 8-4 het nakijken gaf.

