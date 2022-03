Licht gaat vanavond een uurtje uit voor ‘Earth Hour’

Zaterdagavond gaat in verschillende steden wereldwijd eventjes het licht uit van verschillende gebouwen en monumenten. Met ‘Earth Hour’ wil WFF op die manier de strijd tegen klimaatverandering in de kijker brengen. Het doel: ons laten nadenken over ons energieverbruik en onze ecologische voetafdruk verkleinen.

Een uur lang, van 20u30 tot 21u30 zullen de lichtjes van verschillende gebouwen en monumenten die gewoonlijk verlicht zijn, eventjes uitgaan. Onder andere in Brussel, Mechelen en Antwerpen wordt er meegedaan aan “Earth Hour”, een actie van WWF om de aandacht te vestigen op de klimaatverandering. Onder andere de Grote Markt in Brussel, het Atomium, het Steen in Antwerpen en de Sint-Romboutstoren in Mechelen zullen eventjes in het donker staan.

De bedoeling van WFF is om ons te laten nadenken over hoe we energie verbruiken en welke impact onze levensstijl heeft op het klimaat. Daarnaast wil het er ook voor zorgen dat onze voetafdruk een pak kleiner wordt. Want 26 maart 2022 is het voor België ‘Overshoot Day’, dat wil zeggen dat ons land al zijn natuurlijke hulpbronnen uitgeput heeft die de aarde in één jaar kan produceren. Met andere woorden: we zouden meer dan vier planeten nodig hebben als de hele mensheid zou leven zoals in België. Vorig jaar viel de World Overshoot Day op 29 juli, België loopt daar dus heel wat op voor.

Earth Hour in India — © REUTERS

Lichten uit in Dubai op het paviljoen van Expo 2020 — © EPA-EFE