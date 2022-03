51 miljoen ongebruikte elektroapparaten slingeren rond bij Belgische gezinnen. Dat zijn er gemiddeld 11 per gezin. Een waanzinnig hoog aantal en dat is een probleem voor het milieu en de natuur. Met de actie 'Café Recupel' werd iedereen opgeroepen om zijn toestellen in te leveren.

Dat kon in één van de vijf Recupel Cafés in ons land. Vlaams minister van Energie Zuhal Demir gaf het goede voorbeeld in Hasselt. En ze was niet alleen.