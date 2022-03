Drie conclusies van onze chef sport na het gelijkspel tegen Ierland: “Vanaken steeds belangrijker als Rode Duivel”

De Rode Duivels kwamen zaterdagavond in een vriendschappelijke interland niet verder dan een 2-2 gelijkspel tegen Ierland. Batshuayi scoorde weer, Vanaken bracht België na rust even op voorsprong. De Lommelaar toont zich steeds belangrijker bij de nationale ploeg.

1/ Daar is Vanaken weer

Hans Vanaken moet bij de Rode Duivels met de nodige concurrentie rekening houden. Dat mocht hij vorig jaar tijdens het EK nog voelen, toen hij vaker in de tribune belandde dan hem lief was. Maar sindsdien heeft de Lommelaar zich meermaals in de kijker gespeeld. Vorig jaar zorgde hij in twee wedstrijden (tegen Estland en Tsjechië) voor een doelpunt drie assists. Zaterdag scoorde Vanaken in Dublin opnieuw en zette hij eerder Batshuayi op weg naar de 0-1. Intussen zit Vanaken als Rode Duivel aan vier goals en zes assists. De Limburger is zo om de 111 minuten beslissend, een fraai gemiddeld, waardoor Vanaken nu al haast zeker lijkt van een WK-selectie.

© AFP

2/ Defensie blijft een werkpunt

De Rode Duivels blijven defensief kwetsbaar. Ierland leek lange tijd hulpeloos te voetballen, maar had aan twee opflakkeringen tien minuutjes voor rust en vijf minuten voor het einde genoeg om langszij te klimmen. Vooral Jason Denayer kon zijn gebrek aan matchritme niet wegstoppen. De Belgische defensie is al langer een pijnpunt, dat wordt er sinds het pensioen van Kompany en onlangs ook Vermaelen allesbehalve beter op. Voor de vijfde keer op een rij slaagden de Rode Duivels er zaterdag niet in om de nul op het bord te houden, dat lukte begin september tegen Wit-Rusland voor het laatst. Een werkpunt, als je op het allerhoogste niveau tegen de allerbeste ploegen resultaten wil boeken. Wel goed om weten, de Rode Duivels scoren zelf haast altijd, intussen al 43 wedstrijden op een rij.

© ISOPIX

3/ Zonder De Bruyne geen dirigent

Michy Batshuayi blijft een scoremachine. Bij Besiktas zit hij aan twaalf doelpunten (en vijf assists) in 25 matchen. Bij de Rode Duivels zette hij in 40 duels al 23 keer de netten bol. Om de 156 minuten treft hij dus raak in het Belgische shirt. Zo ook zaterdag tegen Ierland, toen hij al vroeg knap scoorde. Roberto Martinez zal Batsman daarom altijd selecteren voor het WK in Qatar. Maar niet als eerste keus. Want ook zaterdag werd Romelu Lukaku gemist als gewicht in de aanval. De afwezigheid van Kevin De Bruyne viel nog meer op. De Bruyne dirigeert een wedstrijd en dat lukte de Belgen niet in Dublin. Te vaak werd gekozen voor controlevoetbal, wat niet volstond om de nummer 49 van de FIFA-ranking te kloppen.

© Action Images via Reuters

IERLAND: Kelleher, Coleman, Duffy, Egan, Doherty, Hendrick, Cullen, Robinson, McCean, Knight, Ogbene.BELGIË: Mignolet, De Nayer, Boyata, Theate, Saelemaekers, Dendoncker, Tielemans, T. Hazard, Vanaken, De Ketelaere, Batshuayi.VERVANGINGEN: 46’ Saelemaekers door Foket, 75’ Theate door Mangala, 75’ De Ketelaere door Januzaj, 75’ Hendrick door Browne, 75’ Knight door Keane, 80’ McClean door Manning, 83’ Batshuayi door Benteke, 90’ Robinson door Parrott.DOELPUNTEN: 12’ Batshuayi 0-1, 35’ Ogbene 1-1, 58’ Vanaken 1-2, 85’ Browne 2-2.TOESCHOUWERS: 48.808.SCHEIDSRECHTER: Nicolas Walsh (Schotland).