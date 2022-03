N-VA is weer de grootste: Zuhal Demir-effect?. — © TV Limburg

"Ik ben dochter van een mijnwerker en heb geleerd met beide voeten op de grond te blijven èn hard te werken". Dat zegt Vlaams minister en N-VA-kopstuk Zuhal Demir. De N-VA is in de politieke peiling van maart weer de grootste partij en heeft het Vlaams Belang - voor het eerst in drie jaar - van de troon gestoten.