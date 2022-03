Waterlek zorgt voor onrust bij handelaars

Een enorme golf water overspoelde de straten vlakbij het warenhuis Carrefour. “Waar het water vandaan kwam, is niet duidelijk, maar stoppen doet het vooralsnog niet”, reageert een buurtbewoner.

Burgemeester Marino Keulen (Open Vld) kwam ter plaatse de toestand evalueren. “Hier is vlakbij recent een groot lek hersteld. Op dit moment lijkt het erop dat het lek aan de entree van het Molenweideplein en de aansluiting op de Molenweidestraat zit. Het getroffen gebied ligt ter hoogte van de oude post en de Winkelstraat. We hopen dat de toestand snel opgelost geraakt”, aldus de burgemeester.

Handelszaken

De handelszaken grenzend aan het gebied zien de toestand met bezorgdheid tegemoet. “Onze pizzeria zit vol met gasten. De druk op het water is heel laag. Wanneer er geen water is moeten we sluiten. Zonder water immers geen bereidingen, koffie of mogelijkheid om af te wassen”, aldus de uitbater van de pizzeria. Ook bij koffiehuis Da Vinci zit men met de handen in het haar. “Precies twee maanden geleden was er een groot lek net voor onze deur. Recent was er een lek aan de Carrefour en nu is het weer raak. De leidingen zijn klaarblijkelijk verouderd en niet bestand tegen de opgevoerde druk. Voor ons is dit de zoveelste de domper. We hebben de zaak namiddag moeten sluiten, want zonder water geen koffie. Dit is na corona en de lockdown opnieuw een streep door de rekening van de handelaars. Hier zal door de Watergroep flink moeten worden ingegrepen of we blijven zitten met leidingen die scheuren”, verzucht Roger Knubben, zaakvoerder van Da Vinci.

Het water stroomt door de straten en zorgt voor bezorgdheid bij de bewoners van de appartementen — © JoGe

Oplossing

Bij de gemeente wordt ondertussen druk overlegd met de Watergroep. Burgemeester Keulen: “Om het lek te dichten, moet er gegraven worden en die werken kunnen pas ten vroegste maandagochtend. Voor de Winkelstraat betekent dat tot maandag geen water.” Schepen van Openbare Werken, Peter Verheyen (Open Vld) geeft de laatste stand van zaken mee. “De technische ploegen doen het mogelijke om de hinder tot een minimum te beperken. Zo worden er vanavond nog noodleidingen met water aangelegd zodat de bewoners van de appartementen, de winkels en horeca worden voorzien van watertoevoer.”

De brandweer inspecteert de kelders van de appartementsgebouwen op aanwezigheid van water. De politie houdt een oogje in het zeil. (JoGe)