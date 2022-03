Een man wilde met zijn parapente gaat vliegen in Oostenrijk maar nog voor hij kon vertrekken, werd het ritje plots iets te wild toen een stofstorm zijn zeil te pakken kreeg. Hij werd heen en weer gegooid door de storm - of ‘stofduivel’ - en eindigde in de takken van een boom. “Ik zat plots in die boom, maar ik ben oké”, aldus de man. “Mijn parapente is wel klaar voor de prullenmand.”