Viptickets tijdens wielerwedstrijden zijn populairder dan ooit, en dat blijkt een typisch Vlaams fenomeen

Na twee coronajaren is ook hij terug: de koersvip. Badge om de nek, pint uit een écht glas en supporterend vanop de beste plek. Nooit eerder vlogen de tickets voor de viptenten zo snel de deur uit. Bij de koersorganisaties klinkt dan ook een luide “oef”, want alleen al in de Ronde zorgt de vip voor twee miljoen euro omzet. “Zonder vips geen koers”, klinkt het hier en daar. Maar is dat zo? En waarom is het een Vlaams fenomeen?