Achtste Gouden Spike voor Nafi Thiam en deze krijgt een speciale plaats want… haar vorige werden gestolen

Nafi Thiam en Bashir Abdi hebben zaterdag in Mechelen hun favorietenrol ingelost op het Gala van de Gouden Spike in Mechelen. Voor Thiam was het al de achtste (!) keer op rij dat ze met de prijs voor de beste Belgische atlete aan de haal ging. Abdi won de trofee voor de tweede keer op rij.

In maart van 2021 ging Thiam al aan de haal met de Europese titel in de zaal, in augustus voegde ze daar in Tokio een tweede olympische titel aan toe. Ze kreeg zaterdag 98 punten achter haar naam. En hoewel het al de achtste (!) Gouden Spike is voor Thiam, zal deze een speciaal plaatsje krijgen.

“Ik ben blij dat er nog een trofee bijkomt, want het merendeel van mijn Gouden spikes is gestolen toen er is ingebroken bij mijn mama”, aldus Thiam. “Ik heb nog wel een plaatsje op overschot.”

De Zilveren Spike ging naar collega-meerkampster Noor Vidts, die 34 stemmen verzamelde op basis van haar tweede plaats op het EK indoor en haar vierde plaats op de Spelen in Tokio. De Bronzen Spike was voor Elise Vanderelst, die zich tot Europees indoorkampioene kroonde op de 1.500 meter en achttien punten totaliseerde. Ook Paulien Couckuyt kreeg achttien punten achter haar naam, maar werd minder vaak bovenaan de lijstjes van de stemgerechtigden genoteerd en moest vrede nemen met een vierde plaats.

© BELGAIMAGE

Nummer twee voor Bashir Abdi

Bij de mannen kreeg Bashir Abdi de Gouden Spike op basis van zijn olympisch marathonbrons en een Europees marathonrecord in Rotterdam in oktober. Hij kreeg 99 punten achter zijn naam. Collega-marathonloper Koen Naert ontving de Zilveren Spike met 34 stemmen, die hij overhield aan zijn tiende plaats tijdens de olympische marathon. De Bronzen Spike ging naar 800 meterspecialist Eliott Crestan met 32 punten.

De trofeeën voor belofte van het jaar gingen naar sprintkanon Rani Rosius bij de vrouwen en tienkamper Jente Hauttekeete bij de mannen. De Belgian Tornados zijn Ploeg van het Jaar, Peter Genyn is G-sporter van het Jaar. Piet den Boer, G-sportambassadeur van Stad Mechelen, bekroonde de betreurde Marieke Vervoort op basis van haar hele carrière tot G-promotor.