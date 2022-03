Jonge Duivels kunnen zich met maximum van de punten kwalificeren voor EK: “Dit zou historisch zijn”

Dinsdag nemen de Jonge Duivels het op tegen Denemarken in een levensbelangrijke EK-kwalifciatie-interland. De U21 van Jacky Mathijssen hebben aan een punt genoeg om zich te kwalificeren voor het EK van volgend jaar. Zaterdag, halfweg de stage in Genk, stonden Matisse Samoise en Michel-Ange Balikwisha de pers te woord.

De Jonge Duivels wonnen de heenmatchen tegen Denemarken in eigen huis met 1-0. “We hebben toen kunnen zien dat ze een heel goeie ploeg hebben”; aldus Antwerp-aanvaller Michel-Ange Balikwisha. “Het is een ploeg die goed voetbalt én bovendien heel efficiënt is. We zullen dus goed druk moeten zetten om ze geen ademruimte geven.”

De U21 kunnen aan een punt tegen Denemarken genoeg hebben. Toch wil Balikwisha er alles aan doen om de twee resterende kwalificatiematchen gewoon te winnen. “Als we onze laatste twee wedstrijden winnen, kunnen we de eerst Belgische generatie beloften worden die het maximum van de punten haalt in de kwalificaties. Dat zou historisch zijn. Daar wil ik 110 procent voor gaan.”

Volgens Balikwisha is er geen sprake van stress binnen de Belgische beloftenploeg. “We zijn relaxed. Allez, ook niet te relaxed, hé. (lacht) We moeten gewoon met vertrouwen naar Denemarken trekken en laten zien wat we kunnen.”

Samoise: “Deze kans moeten we grijpen”

Matisse Samoise kan dinsdag zijn debuut maken voor de Jonge Duivels, al blijft de middenvelder van AA Gent rustig. “De eerste keer dat je erbij bent, moet je je sowieso een beetje aanpassen”, aldus de Buffalo. “Aan alles, ook aan het systeem. Ik heb het gevoel dat dat steeds beter lukt. Het goeie is dat ik terechtkom in een ploeg die goed draait. De sfeer is dus goed en ik krijg veel tips van iedereen. Dat helpt me wel.”

Samoise zit met AA Gent nog volop in de race voor de Champions Play-offs én er wacht ook nog een bekerfinale. “Uiteraard zitten die matchen in mijn hoofd, want ze zijn heel belangrijk voor ons. Maar als ik hier op het veld sta, denk ik alleen aan de nationale ploeg. En de match van dinsdag.”

“Als je de kans hebt om op zo’n groot toernooi aanwezig te zijn, moet je die gewoon grijpen”, vindt Samoise. “Misschien krijgen we die mogelijkheid nooit meer. Je weet nooit hoe de dingen lopen. De eerste ploeg is héél sterk, het is dus niet evident om daar in te geraken. Ik zou dus zo veel mogelijk proberen genieten van het EK volgend jaar. Maar eerst moeten we ons wel zien te plaatsen.”