Van eeuwig jonge surfer dude tot vader van drie in een buitenwijk: het woelige levenspad van drummer Taylor Hawkins (50)

De onverwachte dood van Taylor Hawkins (50) laat de Foo Fighters verweesd achter. Hij was 25 jaar drummer van de rockband en zielsverwant van frontman Dave Grohl. Het is de tweede keer dat die een groepslid en beste vriend verliest, nadat hij in de jaren negentig – toen als drummer van Nirvana – afscheid moest nemen van Kurt Cobain.