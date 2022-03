Opnieuw carnavalsstoet in Sint-Huibrechts-Lille: “We hebben carnaval in de regio gered”

Dat het carnaval in Pelt ruim een maand later losbarstte dan normaal, kon de pret niet drukken. “Geen vijgen na Pasen, want het is nog geen Pasen geweest”, sprak een lokale filosoof. Voorzitter van de Meulewiekers Jean Berben stelde dat Lille het carnaval in de regio zowat gered heeft. “We zijn heel blij dat we onze stoet dit jaar uitgesteld en niet afgelast hebben. Daarmee hebben we toch wel een trend gezet in Noord-Limburg. Andere verenigingen hebben ons voorbeeld gevolgd.”

Treintje

In plaats van de gebruikelijke zestig wagens stonden er voor deze 51ste stoet ruim de helft aan de start. “Heel wat groepen waren onzeker over de toekomst en hadden geen wagen voorzien, maar hun leden zakken wel af naar Heilig Lille om er een feestje van te maken”, aldus Berben. En een feestje werd het zeker met mooie lentetemperaturen en duizenden uitgelaten toeschouwers langs de kant. De fanfare was helaas te failliet om voorop te lopen, maar in plaats werden Prins Jorne I en zijn nar Kristof rondgereden in een toeristisch treintje. gvb

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey

© Dick Demey