Alle inzittenden van in China neergestort vliegtuig zijn omgekomen

“De 123 passagiers en 9 bemanningsleden van vlucht MU5735 van China Eastern kwamen aan boord om op 21 maart”, verklaarde de zender CCTV. Eerder op de dag was aangekondigd dat 120 van de slachtoffers geïdentificeerd zijn.

De Chinese luchtvaartmaatschappij drukte op Twitter haar medeleven uit met de nabestaanden.

Het vliegtuig, dat onderweg was van Kunming in de provincie Yunnan naar Guangzhou in de provincie Guangdong, stortte maandag neer in een afgelegen, heuvelachtig gebied in de buurt van de stad Wuzhou in de regio Guangxi. Het toestel dook van een hoogte van meer dan acht kilometer pijlsnel naar beneden.