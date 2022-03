Straf nummer! Richard Carapaz wint in Catalonië na dag in de aanval, metgezel Higuita pakt de leiderstrui

Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) heeft de voorlaatste etappe van de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Colombiaan trok al vroeg in de aanval met Sergio Higuita en zijn Colombiaanse metgezel in de sprint. Higuita neemt meteen ook de leiderstrui over van Joao Almeida. Onze landgenoot Henri Vandenabeele (Team DSM) werd knap tiende.

In de zesde en voorlaatste etappe in de Ronde van Catalonië kregen de renners op papier een gevecht tussen de sprintersploegen en de vluchters voorgeschoteld. Op papier weliswaar. In de praktijk zouden de sprinters nooit in het stuk voorkomen. De renners met klassementsambities hadden hun zinnen gezet op een zware etappe tussen badplaatsen Salou en Cambrils. Op voorhand regende het opgaves. Onder meer Alejandro Valverde, Michael Woods en Christian Odd Eiking verschenen niet aan de start. Ilan Van Wilder, die gisteren nog ten val kwam, deed dat wel, maar moest onderweg de strijd staken.

Het zwaartepunt van de etappe lag in het begin van de race met twee beklimmingen van betekenis. Zowel Steven Kruiswijk als Rohan Dennis probeerden wel een vlucht op poten te zetten, maar het peloton was niet van plan een kopgroep te laten wegrijden op de Coll de Les Llebres, de eerste klim van de dag. Op die klim was het niet lang wachten op actie. Een elitegroep legde een verschroeiend tempo op en reed meteen een kloofje bij elkaar. Leider Joao Almeida (UAE Team Emirates), die gisteren de leiderstrui overnam van Nairo Quintana, had niet de benen en moest de grote kanonnen laten rijden. Ook supertalent Juan Ayuso miste de slag.

Voor olympisch kampioen Richard Carapaz (Ineos Grenadiers) en Sergio Higuita (Bora-Hansgrohe) ging het echter niet snel genoeg. De twee trokken nogmaals ten aanval. Enkel Lucas Plapp, een jonge Australiër en tevens ploegmaat van Carapaz, kon de aansluiting maken. Lang kon Carapaz echter niet profiteren van de diensten van Plapp. Het trio werd herschapen naar een duo.

Met z’n tweeën naar de finish

De twee Zuid-Amerikanen vonden elkaar en reden steeds verder weg. Almeida, die ondertussen weer de aansluiting had gemaakt, probeerde het peloton dichterbij te brengen, maar mede dankzij puik afstoppingswerk van Ineos Grenadiers liepen Carapaz en Higuita steeds verder uit tot bijna vier minuten. Op de top van de Coll de la Teixeta, met nog 30km te gaan, bedroeg die voorgift nog twee minuten. Kansloze missie zou je denken, zij het dat de laatste 30 km in dalende lijn waren.

De voorsprong van het duo slonk zienderogen. In de achtervolging probeerde de 19-jarige Ayuso de sprong naar de twee leiders te maken. Maar nadat de Catalaan te horen kreeg dat ploegmaat Almeida in de problemen zat, nam hij zijn plek weer in in de groep der favorieten.

Er zou gesprint worden voor de dagzege. Daarin ging Higuita als eerste aan. De Ecuadoraan leek het zegegebaar te mogen maken, maar Carapaz remonteerde zijn metgezel nog. Higuita mag als troostprijs wel de leiderstrui in ontvangst nemen.