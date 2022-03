Bloesemtoerisme in fruitstreek neemt rustige start

Het zonnige weer heeft de eerste bloesemtoeristen van Haspengouw naar buiten gelokt. De grote massa wacht ongetwijfeld nog enkele dagen tot de bloesempracht in al haar schoonheid schittert in de boomgaarden en fruitplantages.

“Vandaag hebben we al een aantal zonnekloppers verwelkomd”, zegt Geert Raymaekers van de Heirbaan 66 in Helshoven. “De drang om naar buiten te komen, is groot. Dat voel je. Zowel voor de mobilhomes als de wijnvaten lopen de boekingen vlot binnen. Het nieuwe seizoen stelt zich dus goed aan.”

In Velm klinkt eenzelfde geluid. Daar hebben de fietsers en wandelaars de weg naar De BelOrta Bloesembar duidelijk ook al gevonden. “Wij zijn erg blij dat wij onze bloesemlounge middenin de natuur dit jaar opnieuw konden uitrollen”, zegt organisator Peter Onkelinx. “De verwachtingen zijn ook erg hoog. Wij zijn nu dubbel zo groot als de vorige jaren en kunnen nog meer verwenmomenten aanbieden. Morgennamiddag komt Olympisch kampioene Nina Derwael in haar thuisbasis het bloesemseizoen officieel openen.”