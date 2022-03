Muziekwereld reageert geschokt na plotse dood drummer Taylor Hawkins: “Kapot van dit nieuws”

De Amerikaanse rockband Foo Fighters meldde zaterdagochtend het plotse overlijden van hun drummer. Over de reden van zijn dood werd niet gecommuniceerd.

Paul Stanley, de frontman van Kiss, zegt “sprakeloos en kapot” te zijn na het verlies van Taylor Hawkins. “Taylor was een geweldige man, vader en echtgenoot. Mijn hart gaat uit naar hen, Dave en de band”, schrijft Stanley op Twitter. Ook Liam Gallagher, voormalig frontman van Oasis, schrijft kapot te zijn van het nieuws. “Rust in vrede, broer.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Finneas, de broer van Billie Eilish, laat op Twitter weten dat de wereld het geluk had om Hawkins te leren kennen. “Mijn hart is gebroken door dit nieuws”, klinkt het. “Wat een ongelofelijk talent was hij. Hij hoefde niet zo vriendelijk en genereus en cool te zijn, maar dat was hij ook allemaal.”

Ringo Starr, vooral bekend als de drummer van The Beatles, wenst de familie van Hawkins sterkte toe. “Liefde en steun aan zijn hele familie en de band. Liefde en steun.”

LEES OOK. Pukkelpop-slachtoffer Sarah ontmoette Foo Fighters-drummer: “Altijd een ‘big smile’”

Ozzy Osbourne schrijft dat Hawkins “een geweldig persoon en een geweldig muzikant” was. “Ik heb geen woorden voor alle dingen die ik voel na dit verlies”, schrijft gitarist Slash van Guns N’ Roses.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Ook rockband Nickelback zegt in gedachten bij de familie van Hawkins te zijn. Shaun Keaveny, die meer dan tien jaar de Breakfast Show presenteerde op BBC Radio, zegt dat Hawkins de “heerlijkste bekend persoon was die hij ooit ontmoette”. Acteur John Stamos deelt het laatste bericht dat hij van de drummer kreeg. Ironisch genoeg schreef Hawkins daarin “dat mensen de dingen op orde moeten krijgen vooraleer ze sterven”. “Het waren wijze woorden van mijn vriend: get ur shit together. Ik ben zo verdrietig, weer iemand te vroeg weg”, klinkt het.

Tom Morello, de gitarist van Rage Against the Machine, deelt een foto van zichzelf met Hawkins. “Ik hield van jouw ziel en je onhoudbare kracht”, aldus Morello.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In Bogota, de hoofdstad van Colombia, verzamelden zich reeds heel wat fans voor het hotel waar Hawkins overleed. Ze komen er samen op straat en plaatsen kaarsen om de drummer te eren. Ook op het festival waar de band normaal zou optreden, uiten fans en andere artiesten hun verdriet en medeleven.

© REUTERS

© EPA-EFE

© AP