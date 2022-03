Dimitri Van den Bergh verliest van nummer 88 van de wereld in eerste ronde, maar straalt: “Zondag wordt een mooie dag”

Geen tweede ronde op Players Championship 7 voor Dimitri Van den Bergh. ‘The Dreammaker’ ging in zijn eerste partij verrassend onderuit in het Duitse Niedernhausen.

Van den Bergh haalde vorig weekend nog een halve finale op het vijfde vloertoernooi van het jaar, maar deze zaterdag liep het verkeerd. De Belgische nummer één kwam 4-2 voor tegen Scott Williams (PDC 88), maar verloor vervolgens vier legs op een rij: 4-6.

In de laatste leg miste Van den Bergh (die een gemiddelde van 92.24 liet noteren) drie darts op dubbel 16, waarna Williams (gemiddelde van 93.59) het afmaakte.

“Vandaag waren mijn gedachte niet op één lijn”, aldus Van den Bergh. “Ik heb gevochten als een leeuw maar de dubbels hebben mij in de steek gelaten. Ik weet het, weeral! Ik kan hier maar op één manier aan werken en dat is meer uren trainen op het trainingsbord. Darts is en blijft een harde wereld en ik weet nu eenmaal dat ik beter ben dan dit. Het kan niet altijd feest zijn.”

Zondag komt onze landgenoot niet in actie in Niedernhausen, maar om een goeie reden. “Morgen wordt een mooie dag, die sowieso mijn batterijen zal opladen. Dan staat het doopfeest van mijn prachtig mooi dochtertje gepland!”

Huybrechts strandt bij laatste 32

Intussen heeft Mike De Decker (PDC 64) zijn betere niveau eindelijk teruggevonden. De Mechelaar klopte de Nederlander Maik Kuivenhoven (PDC 51) met 6-2. ‘The Real Deal’ ging vervolgens wel met 6-3 onderuit tegen Ted Evetts (PDC 119), de gewezen junioren wereldkampioen.

Ook Brian Raman (PDC 97) overleefde de eerste ronde, dankzij een 6-4 overwinning tegen Matthew Edgar (PDC 149). Mario Vandenbogaerde (PDC 100) speelde een verdienstelijke partij, maar verloor met 6-2 van Michael van Gerwen (PDC 3). ‘Mighty Mike’ pakte vervolgens de scalp van Raman, door de Antwerpenaar met een gemiddelde van 101.33 met 6-3 te verslaan.

Kim Huybrechts (PDC 36) won eerst met 6-4 van de niet gerangschikte Tsjech Roman Benecky. Vervolgens pakte ‘The Hurricane’ uit met een gemiddelde van 101.79, goed voor een 6-3 overwinning tegen Matt Campbell (PDC 116). In de derde ronde moest Huybrechts echter met 6-4 de duimen leggen tegen Ron Meulenkamp (PDC 51).

Verschillende topdarters hadden zich afgemeld voor de twee Players Championships in Duitsland. Zo nemen onder anderen Peter Wright, Jonny Clayton, Gary Anderson, Joe Cullen, Michael Smith en Ryan Searle niet deel dit weekend.