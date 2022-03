Houthalen-Helchteren

Bij de brandweer is zaterdag rond 15 uur een melding van een brand in de Sparrenstraat in Houthalen-Oost binnengekomen. Achterin een tuin stond het houten gebouw in lichterlaaie. De zwarte rookpluim was ver te zien. De brandweermannen hadden het vuur snel geblust. Van het tuinhuis schiet niets meer over. De oorzaak van de brand is onduidelijk. mm