Hij kan het nog: dartsicoon Raymond van Barneveld gooit ouderwetse negendarter

Raymond van Barneveld heeft nog eens laten zien waarom hij een vijfvoudig wereldkampioen darts is. De 54-jarige Nederlander gooide in de 1/16de finales van Players Championship 7 een ouderwetse negendarter in zijn wedstrijd tegen Adam Hunt, die hij met 6-5 won. Van Barneveld stopte even met darten, maar keerde vorig jaar op zijn stappen terug en is intussen weer nummer 55 van de wereld.