Ilan Van Wilder stapt uit Ronde van Catalonië

Ilan Van Wilder is na zijn val in de vijfde rit uit de Ronde van Catalonië gestapt. Dat heeft zijn team Quick Step-Alpha Vinyl zaterdag bekendgemaakt.

De 21-jarige Van Wilder kwam vrijdag in de vijfde etappe ten val in aanloop naar de sprint, die werd gewonnen door zijn ploegmaat Ethan Vernon. In de derde en vierde etappe was Van Wilder op respectievelijk de 14e en de 17e plaats geëindigd. Eerder dit seizoen was hij even buiten strijd met een coronabesmetting.

Zaterdag legt het peloton een rit over 168,6 km af tussen Salou en Cambrils. Er zijn twee klimmen van tweede categorie en één van eerste categorie voorzien. Na de vijfde etappe was Van Wilder 16e in de stand, op 1:08 van de Portugese leider Joao Almeida. De Ronde van Catalonië eindigt zondag.