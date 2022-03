Chauffeur die wil wegrijden van controle aan kant gezet in Rekem

Lanaken

Zaterdagmiddag is in de Raamstraat in Rekem een bestelwagen aan de kant gezet die probeerde weg te rijden van een controle. De chauffeur was in een andere straat in Lanaken aan de kant gezet nadat hij een verkeersovertreding beging. In eerste instantie gaf hij de indruk goed mee te werken aan het onderzoek. Maar ineens vertrok hij met de bestelwagen en zetten de agenten de achtervolging in. Die eindigde uiteindelijk in de Raamstraat. Onderweg had de chauffeur tal van overtredingen begaan en ook een politiecombin geramd. Niemand raakte gewond. De man werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor. Uit het verhoor zal moeten blijken waarom hij wegvluchtte. mm