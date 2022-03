Ricky Walden knikkert titelverdediger Judd Trump met 4-0 uit Gibraltar Open snooker

Met amper zestig punten over vier frames, waarvan dertig in het eerste spelletje, kwam Trump nauwelijks in het stuk voor. De 39-jarige Walden potte breaks van 83 en 71 weg voor een vlotte zege.

Ook ‘s werelds nummer vier Neil Robertson is er niet meer bij. “The Thunder from down Under” verloor met 4-1 van de Welshman Jak Jones (WS-44), die een ronde eerder “Belgian Bullet” Luca Brecel (WS-15) met 4-3 uitgeschakeld had. Breaks van 73 en 57 leverden de Australiër slechts één frame op, Jones liet er van 52, 82, 58 en 122 in de pockets verdwijnen.

Om een plaats in de halve finales neemt Walden het tegen de Welshman Jamie Jones (WS-38) op en geeft Jak Jones Stuart Bingham (WS-13) partij. Ding Junhui (WS-30) - Kyren Wilson (WS-5) en Robert Milkins (WS-43) - Ben Hancorn (WS-86) zijn de andere kwartfinales.