Hasselt

“Ontzettend veel charisma. Altijd een big smile.” Het overlijden van Foo Fighters-drummer Taylor Hawkins (50) slaat in als een bom. “Taylor was de zotte van de band”, zegt Pukkelpop-slachtoffer Sarah, die Foo Fighters in 2012 ontmoette. Ook Chokri ontmoette Hawkins dat jaar.