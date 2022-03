Minister Kitir brengt de nacht als dakloze door in Sint-Truiden

Op uitnodiging van de organisaties Enchanté en Cabrio luisterde Kitir naar verschillende getuigenissen van daklozen uit de omgeving van Sint-Truiden. Naast de zogenaamde woonknoop, waardoor zij moeilijk een nieuwe woning vinden, stoten deze mensen vaak nog op tal van andere drempels die hen verhinderen aansluiting te vinden bij de maatschappij. Vorig jaar werden in Limburg 12.000 daklozen geteld.

De minister lichtte in Sint-Truiden haar huisvestingsplan toe dat ze wil uitrollen. “Ik ga investeren in een ‘Housing First’-project waarin er eerst voor gezorgd wordt dat daklozen zelf een dak boven hun hoofd hebben”, zei Kitr. “Zo kunnen ze op adem komen en we hen de ondersteuning bieden die ze nodig hebben.”

“Ik heb hier vandaag heel wat sterke getuigenissen gehoord, wat niet evident is”, aldus nog de minister. “Ik neem vooral mee dat we niet mogen vergeten dat dit geen individuele verantwoordelijkheid is. Er zijn zaken die mensen overkomen, zoals een scheiding, mentale gezondheid die achteruit gaat of even niet sterk genoeg zijn. Het is belangrijk dat mensen een dak boven een hoofd willen hebben, maar ook niet in de steek willen gelaten worden en van het kastje naar de muur gestuurd worden.”

De cijfers rond de dakloosheid in Europa zijn alarmerend. Een op de vijf daklozen zijn jonger dan 28. Op de conferentie in Madrid zal Kitir pleiten voor meer investeringen in Housing First-programma’s, zoals die in Finland succesvol zijn uitgerold. “In Finland is er een project dat aangetoond heeft dat het duurzaam is: eens mensen van straat gehaald zijn, zijn ze niet meer hervallen. Daarom is het belangrijk dat je in een project financiert waarin mensen de volledige ondersteuning krijgen.”