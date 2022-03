Moedige giraf daagt hongerige leeuwen uit om van boom te kunnen smullen

Wie hangry is, de Engelse portmanteau van hungry (hongerig) en angry (woedend), laat zich door niets of niemand tegenhouden om een hapje te eten. Dat was duidelijk ook het geval voor de giraf in bovenstaand filmpje. Het lange dier wilde van een boom smullen in het Zuid-Afrikaanse Krugerpark, maar ontdekte dat vijf jongvolwassen leeuwen lagen te luieren onder de schaduw van de smakelijke bladeren. “Ik dacht dat haar laatste uur had geslagen”, aldus fotografe Anchia Harmse die het incident filmde. “Maar ze joeg ze gewoon weg. Wat een moedige giraf.”