Als we niet ingrijpen dreigt ook hier straks de voedselopstand

Het wegvallen van het Oekraïens graan kunnen we door snel te handelen nog opvangen, maar dan moet de echte golf over onze voedselketen nog komen. En net nu we jonge boeren moeten koesteren, wil de Vlaamse regering een hele generatie opofferen.

Oekraïne produceert maar 3 procent van de tarwe in de wereld, maar het levert wel de helft van alle graan voor het voedselprogramma van de Verenigde Naties. De Oekraïense graanoogst is dus niet uitzonderlijk groot, maar niemand kan goedkoper leveren aan Noord-Afrika en het Midden-Oosten. De oorlog in Oekraïne treft zo rechtstreeks de allerarmsten wereldwijd.

Terwijl de Oekraïense tractoren tanks wegslepen, zullen boeren in de rest van de wereld de leemte vullen. Er is op deze aardbol meer dan graan genoeg, maar het zal veel geld kosten om het ter plekke te krijgen. Het rijke Westen legt best zonder morren de nodige miljarden klaar. Dat niet doen, betekent hongersnood en een ongeziene vluchtelingenstroom. De laatste voedselcrisis leidde tot de Arabische Lente.

Met snel handelen kunnen we die catastrofe nog afwenden, maar daarna volgt een enorme inflatiegolf die aanzwelt in onze voedselketen. Voor kunstmest, koelingen en kookpotten hebben we energie nodig. Véél energie, naar schatting zo’n 20 procent van al ons fossiel verbruik. Voorlopig beschermen de machtige supermarktketens de consument, maar tegen zo’n zondvloed aan kosten is geen enkele dijk bestand. Het wordt voor zuivelfabrieken of vleesverwerkers razendsnel onbetaalbaar om te blijven produceren aan de afgesproken prijzen. Er zal hen geen andere keuze resten dan de deuren tijdelijk te sluiten of de boeken definitief neer te leggen. Dat betekent lege rekken in de supermarkt.

Of het nu gaat over de schone energie van de kerncentrales, het schaliegas in onze grond of de productieve landbouw: telkens was de boodschap dat we ze niet nodig hebben. Terwijl wij discussiëren over het teruggeven van vruchtbare gronden aan de natuur – Limburg spant op dat vlak trouwens de kroon – kopen de Chinezen in alle stilte miljoenen hectare Europese landbouwgrond op. Zoveel lichtzinnigheid betalen we straks cash.

Zondag betogen de boeren tijdens de voorjaarsklassieker Gent-Wevelgem voor ‘Vlaamse voedselsoevereiniteit tegenover de steeds uitbreidende groene ideologie’. Dat klinkt misschien als een pure N-VA-slogan, maar toch zal de Limburgse superminister Zuhal Demir er kop van Jut zijn. Want net nu we jonge boeren moeten koesteren, wil de Vlaamse regering een hele generatie opofferen. Niet alleen de kernuitstap, maar ook de fel bevochten stikstofdeal is door de feiten achterhaald. Vlaamse voedselautonomie is geen holle frase: het betekent minder afhankelijkheid van kunstmest en van buitenlands voeder, mooiere landschappen en stabielere prijzen. Het is een wervend project voor een toekomstige minister-president en de jonge boeren. Anders dreigt ook hier straks de voedselopstand.